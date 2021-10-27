Дело находится под наблюдением городской прокуратуры Брно.

Чешские силовики провели спецоперацию в Южной Моравии под кодовым названием "Бригада", обезвредив деятельность преступной группировки, в состав которой входили выходцы из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии.

Члены так называемой "Луганской бригады" длительное время занимались преступной деятельностью – шантажировали украинцев, приехавших в страну.

Пострадавших заставляли платить за так называемую "защиту". Форма давления была разной по характеру и интенсивности. Целью бандитов было запугать сограждан и вызвать опасения за свою жизнь, здоровье и имущество.

В ходе расследования задержаны семеро членов банды (четверо мужчин, взятых под стражу по обвинению в участии ОПГ, и трое женщин). Один подозреваемый в настоящее время неизвестен.

Двух женщин обвиняют в участии в ОПГ, а также отмывании средств. Они предоставляли свои банковские данные с целью перевода средств, полученных преступным путем.

Во время обыска правоохранители изъяли денежные средства в размере более миллиона чешских крон, происхождение которых будет предметом дальнейшего расследования, и огнестрельное оружие.

Дело находится под наблюдением городской прокуратуры Брно.

Основным организаторам грозит лишение свободы на срок более 10 лет согласно соответствующей юридической санкции.

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Автор: Виолетта Орлова