В Кривом Роге трагически погиб младенец / фото УНИАН
В Кривом Роге трагически погибла новорожденная девочка - ее мать непреднамеренно задушила ее во сне.
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Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Первый городской". Отмечается, что ребенку едва исполнился месяц от рождения.
Мама уложила малышку рядом с собой в кровать. Утром ребёнок уже не подавал признаков жизни, а левая часть тельца была отдавлена.
На место происшествия выехали скорая и полицейские. Известно, что семья полная.
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