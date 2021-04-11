Ребенку едва исполнился месяц от рождения.

В Кривом Роге трагически погибла новорожденная девочка - ее мать непреднамеренно задушила ее во сне.

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Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Первый городской". Отмечается, что ребенку едва исполнился месяц от рождения.

Мама уложила малышку рядом с собой в кровать. Утром ребёнок уже не подавал признаков жизни, а левая часть тельца была отдавлена.

На место происшествия выехали скорая и полицейские. Известно, что семья полная.

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Автор: Дмитрий Захаров