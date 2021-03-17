Видео инцидента разошлось в соцсетях и Telegram-каналах.

В Дарницком районе Киева молодой человек обокрал беременную баристу в кофейне. Преступника уже задержали, его добыча составила всего 250 гривень.

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Как сообщает «Сегодня», инцидент произошел на улице Драгоманова, 10.

Отмечается, что двое парней стояли возле помещения кофейни и что-то высматривали в телефонах. После этого один отошел в сторону, а второй зашел в помещение.

Видео инцидента разошлось в соцсетях и Telegram-каналах. На кадрах видно, как парень заходит в кофейню и хватает со стойки банку с чаевыми. Девушка бросилась за ним, но преступник скрылся.

В полиции Киева сообщили, что злоумышленник уже задержан, ему 19 лет.

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Автор: Дмитрий Захаров