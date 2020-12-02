Патрульные приехали в ТРЦ на вызов о драке, однако заметили на месте странную гражданку.

В одном из ТРЦ Киева полицейские стали свидетелями того, как женщина нюхала белый порошок прямо за столиком, не обращая внимание на людей вокруг. На вопрос патрульных женщина подтвердила, что употребляет наркотики.

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Об этом сообщается в Facebook Патрульной полиции Киева. Так, вечером 2 декабря правоохранители прибыли на вызов о драке в торговом центре на улице Декабристов. Как оказалось, стороны самостоятельно уладили конфликт, поэтому патрульные собирались покинуть место происшествия.

Однако их внимание привлекла женщина, нюхавшая со столика белый порошок. При себе у нее был пакетик с подобным веществом. В общении с инспекторами гражданка признала, что это наркотик.

Женщину задержали, на место прибыли следователи.

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Автор: Дмитрий Захаров