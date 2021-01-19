Мужчину успели спасти и передать медикам.

В Киеве мужчина из-за недоразумений в семье пытался совершить самоубийство, его спасли.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в Facebook.

Как отмечается, копы получили вызов на улицу Ушинского. Там прохожие заметили человека на дереве якобы с петлей на шее. Он собирался прыгать.

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"Патрульные, прибывшие на вызов, наладили диалог с гражданином, но сразу уговорить его слезть с дерева не удалось. При попытках приблизиться мужчина угрожал прыгнуть. Почти полчаса патрульные Евгений Даценко и Артем Шкоденко говорили с гражданином, слушали о его проблемах и уговаривали одуматься. Наконец это подействовало, тот согласился снять веревку и спуститься вниз", - говорится в сообщении полиции.

Впоследствии на место вызвали медиков, которые забрали мужчину в больницу.

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Автор: УНИАН