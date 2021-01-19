В Киеве мужчина из-за недоразумений в семье пытался совершить самоубийство, его спасли.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в Facebook.
Как отмечается, копы получили вызов на улицу Ушинского. Там прохожие заметили человека на дереве якобы с петлей на шее. Он собирался прыгать.
Читайте такжеВ Одессе в одном из хостелов повесилась 19-летняя девушка
"Патрульные, прибывшие на вызов, наладили диалог с гражданином, но сразу уговорить его слезть с дерева не удалось. При попытках приблизиться мужчина угрожал прыгнуть. Почти полчаса патрульные Евгений Даценко и Артем Шкоденко говорили с гражданином, слушали о его проблемах и уговаривали одуматься. Наконец это подействовало, тот согласился снять веревку и спуститься вниз", - говорится в сообщении полиции.
Впоследствии на место вызвали медиков, которые забрали мужчину в больницу.
Другие инциденты в Киеве
- В Киеве на станции метро "Дворец спорта" пассажир упал на пути
- В Киеве мужчина жестоко избил щенка и выбросил на мороз (видео 18+)
- В Киеве задержали 60-летнего иностранца, который из ревности жестоко избил подругу
- В Киеве нашли мертвым дворника из Индии, которого освободил и не пустил домой ЖЭК (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram