Видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

Правоохранительные органы Украины разоблачили шестерых блогеров и заблокировали онлайн-камеры, которые "засветили" работу противовоздушной обороны Украины после ночной российской ракетной атаки 16 мая. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в социальной сети Facebook.

"Служба безопасности Украины установила личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев", - говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего - фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.

"За считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные телеграмм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них - интернет-ресурсы, которые подконтрольны спецслужбам страны-агрессора", - сказано в сообщении.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. "При этом доступ к отснятым файлам был открытым для широкого круга "пользователей", которые выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в YouTube. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", - говорится в сообщении.

В этой связи, во время неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. "Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы относительно деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, караемым в соответствии с законом", - сказано в сообщении.

Удар по Киеву 16 мая 2023 года - главное

В ночь на 16 мая россияне в очередной раз устроили массированную воздушную атаку по Украине. Больше всего сил направили на Киев. Только аэробалистических ракет "Кинжал" было запущено 6 штук - все уничтожила противовоздушная оборона.

Кроме того, украинским защитникам удалось ликвидировать еще 9 "Калибров", 3 - баллистические ракеты, 6 - "Шахедов" и 3 беспилотника других моделей. Прямых попаданий враг не имел вообще.

Опасность разве составляли остатки сбитых воздушных целей. Их киевляне фиксировали в разных районах города, в частности в жилых дворах.

Во время атаки российской ракетой якобы была повреждена установка Patriot. Однако, по словам спикера ВВС Юрия Игната, "не стоит переживать за судьбу" американской системы, поскольку один "Кинжал" ее не способен уничтожить.

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