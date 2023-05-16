Несмотря на запрет съемки военных объектов в Украине, оккупанты могут наблюдать работу украинской ПВО в режиме онлайн.

В Украине до сих пор работают уличные камеры, транслирующие панорамы городов в прямом эфире. Через них россияне могут отслеживать места работы украинской ПВО в режиме онлайн.

Так, во время недавних ракетных обстрелов Украины ряд "Z-каналов" в Телеграм открыто публиковали фото и видео с уличных камер Хмельницкого и Киева, не стесняясь указывать геолокацию не только прилетов, но и точек, откуда ведется съемка.

"Сегодняшний удар ВС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения на территории воинской части ВС Украины на западе города Хмельницкий – 49°27'02"N 26°52'38"E. Съёмка первого видео ведётся с расстояние 9 километров с дома по адресу – улица Свободы, д.6 (49°25'36"N 26°59'28"E)", – писал 13 мая провагнеровский канал Grey Zone.

Видео дня

А сегодня другой популярный среди Z-публики канал "Readovka" опубликовал видео ночного удара по Киеву, записанное уличной камерой наблюдения. Скриншоты из видео, явно снятого с крыши какой-то высотки в Киеве, сегодня опубликовал и пропагандист Александр Коц.

Онлайн-трансляции с уличных камер в украинских городах гуглятся без особого труда за считанные секунды. В прямом эфире можно наблюдать панорамы Киева, Харькова, Одессы, Запорожья, Кременчуга и других городов.

Стоит отметить, что еще в начале российского вторжения в Украине запретили снимать передвижения и места дислокации военных. Публикация таких материалов в сети может быть квалифицирована, как пособничество оккупантам и государственная измена.

Однако спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, уличные камеры не являются большой проблемой для украинских военных.

"У нашей противовоздушной обороны на эти случаи есть предохранители. Мы уже не раз говорили, что противовоздушная оборона динамичная. После боевой работы меняются места дислокации отдельных подразделений. Это касается фактически всех зенитно-ракетных войск по всей территории Украины", – заявил он.

Спикер отметил, что враг может фиксировать места пусков ракет ПВО и своими средствами, поэтому уличные камеры в этом вопросе не так важны.

Ракетные удары по Украине – последние новости

В ночь на 16 мая оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений сразу 18 ракетами различных типов – воздушного, морского и наземного базирования. В частности были выпущены шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все они были сбиты, утверждают военные.

Двумя днями ранее ракетный удар был нанесен по западной Украине. В тот раз перехватить все ракеты не удалось. Были попадания по складским помещениям в Тернополе. А в ночь на 13 мая были прилеты в Хмельницкой области.

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