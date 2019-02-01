Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на Лукьяновке в Киеве

Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства мужчины на Лукьяновке в Киеве.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня утром в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Юрия Ильенко прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

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На месте происшествия правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. На теле погибшего судмедэксперт обнаружил пять ножевых ранений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Германа Приступы, "просмотрев записи с камер видеонаблюдения, мы установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. В настоящее время с ним общаются следователи, чтобы установить обстоятельства и мотив убийства".

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве неподалёку от станции метро «Лукьяновская» обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.