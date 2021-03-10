На место приехали правоохранители / фото: facebook.com/MunicipalnaVarta
В Киеве группа лиц ромской национальности пыталась ограбить ветерана АТО и поплатилась за это.
Об этом сообщает столичная Муниципальная стража в Facebook.
"Не того ограбили. Наши старые знакомые. Они приехали из Закарпатья, отдельного хутора Берегово. Среди сферы интересов: кражи, грабеж, мошенничество. На этот раз грабили ветерана, который еще и оказался действующим правоохранителем", - говорится в сообщении.
facebook.com/MunicipalnaVarta
Отмечается, что мужчина самостоятельно задержал злоумышленников сразу после кражи.
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