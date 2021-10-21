В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел на улице Луговой, возле ТРЦ Караван.
"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его", - говорится в сообщении.
Сотрудника правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.
В обстоятельствах происшествия разбиралась следственно-оперативная группа.
Напомним, в Днепре водитель устроил "сальто" на центральном проспекте. Его опасные маневры в центре города вызвали крупную аварию, которая заблокировала движение.