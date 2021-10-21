Сотрудника правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

В Киеве водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Луговой, возле ТРЦ Караван.

"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его", - говорится в сообщении.

Сотрудника правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах происшествия разбиралась следственно-оперативная группа.

Напомним, в Днепре водитель устроил "сальто" на центральном проспекте. Его опасные маневры в центре города вызвали крупную аварию, которая заблокировала движение.

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Автор: Денис Прядко