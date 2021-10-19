На Ривненщине водитель сбил на пешеходном переходе коляску с младенцем. Инцидент произошел в Дубно, 10-месячный малыш получил травмы, его госпитализировали.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Так, женщина шла с коляской, в которой находился ее сын, по пешеходному переходу. Водитель легкового авто не заметил мать с младенцем, а когда начал тормозить, было уже поздно. Машина не успела остановиться и сбила коляску с ребенком. Все это попало на видео регистратора авто, которое ехало рядом с местом ДТП.
От удара коляску отбросило на несколько метров. Младенец получил черепно-мозговую травму, врачи подозревают, что у малыша сотрясение мозга. Ребенок в больнице, пока о его состоянии не сообщается.
Почему водитель не заметил на "зебре" пешеходов и коляску - установят правоохранители.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ривненщине суд вынес приговор горе-матери, которая после родов заморозила свою дочь.
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