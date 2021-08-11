"Люди должны понимать, на какой площади они претендуют на такой "досуг", - сетуют в Софии Киевской

Коммунальщики и сотрудники клининговых компаний убирают следы, оставшиеся на Софийской площади после съемок рекламы компанией Red Bull.

Об этом сообщила гендиректор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская в эфире "Громадського радио".

По ее словам, следы шин после вчерашнего дрифта, устроенного в историческом центре Киева, отмываются очень тяжело и на это может уйти не менее трех дней.

Также Куковальская подчеркнула, что администрация памятника не получала никаких запросов на проведение подобных мероприятий.

Читайте такжеВ Минкульте отреагировали на дрифт в центре Киева"В цивилизованном мире таких запросов в местных администрации не поступало бы. Люди должны понимать, на какой площади они претендуют на такой "досуг" ... Это место святое, это место, где зародилось наше государство", - говорит гендиректор Софии Киевской.

Стоит отметить, площадь отмывают с 6 часов утра сегодняшнего дня. Часть следов уже убрали, однако объем работы очень большой, поэтому они точно продолжатся и 12 августа.

Экстремальный дрифт на Софийской площади в Киеве

10 августа в центре Киева на Софийской площади сняли на видео дрифт двух автомобилей. На видео видно, как автомобили быстро ездят по пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому, делая резкие повороты. На площади авто своими шинами "нарисовали" несколько кругов.

Как свидетельствует сообщение компании Red Bull в Instagram, участие в съемках принимала певица Alyona Alyona и профессиональный гонщик Конор Шанахан. Позже Alyona Alyona оправдалась за участие в скандальной съемке. Она думала, что у организаторов рекламной кампании были все разрешения.

Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софийской площади, где пешеходы подвергались опасности. На месте съемок не было установлено никаких специальных ограждений. В горадминистрации сообщают, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

За дрифт на Софийской площади Киева власти оштрафовали на 1 тысячу 700 гривень руководителя съемок Елизавету Олашко.

Автор: Станислав Кожемякин