Сотрудник почты забрался на крышу помещения на первом этаже, залез на балкон охваченной огнем квартиры, где стояла женщина.

В Киеве в одной из квартир ул. Кирилловской, 126/2 произошло возгорание. В это время дома находилась пожилая женщина. Сотрудник "Новой почты" проявил смелость и вытащил ее из горящей квартиры.

Как сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Telegram, на видео видно, как из квартиры киевлянки на втором этаже идет густой черный дым. При этом прямо под ней находится 146 отделение Новой почты.

Сотрудник почты забрался на крышу помещения на первом этаже, залез на балкон охваченной огнем квартиры, где стояла женщина. Он быстро взял ее на руки и вынес на крышу. После чего полицейский поднялся к нему, чтобы оказать помощь женщине.

Отметим, что на этом парень, который спас женщину, не остановился. Он взял огнетушитель и стоя на крыше пристройки начал тушить пожар.

Напомним, как писал УНИАН, вчера в Святошинском районе Киева ночью загорелось здание киевской гимназии восточных языков №1. Сейчас на месте работают спасатели.

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