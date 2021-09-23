С другой стороны парламента собрались сторонники партии ОПЗЖ.

Движение "SaveФОП" и "евробляхеры" снова перекрыли улицу Грушевского, но правоохранители их оттеснили на тротуары.

Как передает корреспондент УНИАН, было перекрыто движение, люди ходили между автомобилями.

Также на одной полосе улицы Грушевского в сторону метро "Арсенальная" припаркованы автомобили с еврономерами.

Кроме того, стоит трибуна на автомобиле с плакатом "Требуем 6044. Дайте растаможить евробляхи, исправьте ошибки 1402. Это 19 миллиардов гривен в бюджет".

Читайте такжеНа митинге предпринимателей под Радой произошла потасовка, задержан их лидер (видео)Правоохранители шеренгами пошли на митингующих и с небольшими стычками оттеснили их с проезжей части на тротуары.

Перед парламентом на Площади Конституции собрались люди с флагами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Они говорят, что их требования касаются прекращения "политического преследования" Виктора Медведчука, имплементации Минских соглашений и прекращения повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, возле парламента утром проходит акция "Сохраните упрощенную систему налогообложения!", организованная движением "SaveФОП".

Предприниматели требуют от депутатов принять законопроекты, которыми предусмотрена отмена положений законодательства об обязательном использовании кассовых аппаратов.

ФОПы и кассовые аппараты

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использования кассовых аппаратов плательщиками единого налога.

К 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй–четвертой групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Автор: Надя Пришляк