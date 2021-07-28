По словам правоохранителей, улица перекрыта до Михайловской площади.

В центре Киева из-за мероприятий к 1033-й годовщине со дня Крещение Руси-Украины перекрыто движение по улице Трехсвятительской.

Как передает корреспондент УНИАН, движение по улице утром не осуществляется.

Снизу улицы, на Европейской площади, полицейские контролируют, чтобы автомобили не заезжали на эту улицу.

По словам правоохранителей, улица перекрыта до Михайловской площади.

Также кордон правоохранителей разместился, в частности, на пересечении Трехсвятительской и Костельной, где находится один из входов в парк Владимирская горка. Как известно, там сегодня должен состояться молебен.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в центральной части Киеве было ограничено движение транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-й годовщины Крещения Руси-Украины.

В тот же день пресс-служба патрульной полиции Киева сообщила, что в Киеве 28 июля снова перекроют движение по одной из центральных улиц из-за мероприятий к 1033-й годовщине со дня Крещения Руси-Украины.

"28 июля в связи с проведением мероприятий в центре Киева будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все произошло без нарушений", - говорится в сообщении.

В полиции призвали всех участников мероприятия не нарушать правопорядок и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.

Автор: Таня Поляковская