На место приехали полиция и медики.

В Соломенском районе Киева произошел необычный инцидент. В районе Радиорынка мужчина, находясь в неадекватном состоянии, бросал из окна трехлитровые банки и бутылки на проезжающие автомобили.

Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua.

Это произошло на улице Волынской, которую из-за инцидента пришлось перекрыть. Мужчину задержали правоохранители, которые прибыли на место события вместе с медиками.

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Автор: Юрий Годован