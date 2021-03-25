Улицу пришлось перекрыть / фото dtp.kiev.ua
В Соломенском районе Киева произошел необычный инцидент. В районе Радиорынка мужчина, находясь в неадекватном состоянии, бросал из окна трехлитровые банки и бутылки на проезжающие автомобили.
Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua.
Это произошло на улице Волынской, которую из-за инцидента пришлось перекрыть. Мужчину задержали правоохранители, которые прибыли на место события вместе с медиками.
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