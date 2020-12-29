Оперативники разыскали и задержали вора - 34-летнего местного жителя.

На киевском вокзале полиция задержала мужчину, совершившего разбойное нападение с ножом.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Киева правоохранители получили сообщение о том, что на площади Вокзальной за медицинской помощью обратился 24-летний парень. На место прибыл наряд полиции.

Потерпевший рассказал полиции о том, что неизвестный ударил его ножом по руке и забрал часы и 650 гривень.

Во время отработки полученной информации оперативные работники разыскали и задержали 34-летнего местного жителя. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили похищенные вещи и нож, который направили на проведение экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство о разбое. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения – ночной домашний арест. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Автор: Дмитрий Захаров