На строительстве метро в Киеве опрокинулся автокран (фото)

Пользователи соцсетей активно обсуждают, что могло стать причиной опасного инцидента.

На стройке метро к жилмассиву Виноградарь в Киеве перевернулся автомобильный кран.

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Фото с места происшествия обнародовано в Facebook «Киев оперативный». На фото можно видеть, что техника лежит на боку прямо над котлованом. Опрокинутый автокран окружили строители.

О пострадавших не сообщается. Пользователи соцсети активно обсуждают, что могло стать причиной опасного инцидента.

Ранее в Киеве автомобиль водоканала провалился в яму. Перед тем, как рабочие смогли приступить к работам с сетью водоснабжения, им пришлось извлекать свой автомобиль.

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