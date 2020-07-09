На строительстве метро в Киеве опрокинулся автокран (фото)
19:22, 09 июля 2020Происшествия
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Пользователи соцсетей активно обсуждают, что могло стать причиной опасного инцидента.
На строительстве метро на Виноградарь перевернулся кран / Facebook, Киев оперативной
На стройке метро к жилмассиву Виноградарь в Киеве перевернулся автомобильный кран.
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Фото с места происшествия обнародовано в Facebook «Киев оперативный». На фото можно видеть, что техника лежит на боку прямо над котлованом. Опрокинутый автокран окружили строители.
О пострадавших не сообщается. Пользователи соцсети активно обсуждают, что могло стать причиной опасного инцидента.
Ранее в Киеве автомобиль водоканала провалился в яму. Перед тем, как рабочие смогли приступить к работам с сетью водоснабжения, им пришлось извлекать свой автомобиль.
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