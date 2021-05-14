Фрагменты тела 64-летней киевлянки правоохранители обнаружили в квартире в Подольском районе.

В Киеве мужчина зарезал и расчленил мать.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Тревогу о розыске женщины забила ее коллега, когда последняя не появилась на работе. Заявительница сообщила правоохранителям, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне из ее дома были слышны крики.

Во время обыска правоохранители обнаружили фрагменты тела 64-летней киевлянки и установили, что к совершению преступления причастен 39-летний сын погибшей, который после совершения преступления убежал.

«Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью и во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу», - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь. Сейчас с ним проводятся следственные действия, также во время досудебного расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко