В Киеве мужчина попытался зарезать друга, пока тот спал (фото)

Злоумышленника вовремя остановил другой сосед, который проснулся от крика о помощи.

В столичном хостеле на улице Кубанской Украины ночью произошла резня. В одной из комнат постоялец с ножом набросился на товарища, после распития алкоголя.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Удар попал в шею, злоумышленника вовремя остановил другой сосед, который проснулся от крика о помощи.

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26-летний нападавший с Черниговской области признался в преступлении, оправдывая свой поступок психологическим насилием со стороны потерпевшего. Также 24-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители возбудили уголовное дело за покушение на убийство. На данный момент мужчина пребывает под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве двое парней утопили и закопали рыбака, чтобы продать его авто.

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