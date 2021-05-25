В Киеве полиция разыскивает мужчину, напавшего на людей с битой.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Действия мужчины попали на видео с регистратора.
"Полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения, по подозрению в нападении на авто, избиении людей и трощу авто", - написал Геращенко.
Между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель Volkswagen достал биту из багажника и начал крушить авто.
Пострадавшая сообщила в Facebook, что нападавший извинился перед ними. Однако она указала другое имя.
"Обидчик Евгений Менесенко связался с моей семьей. Полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принес каждому потерпевшему свои извинения, компенсировал материальный ущерб, который был причинен. По словам виновника, готов нести ответственность согласно законодательству Украины", - написала Екатерина Деряга в Facebook.
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