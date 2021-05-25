Позже он извинился перед владельцами авто.

В Киеве полиция разыскивает мужчину, напавшего на людей с битой.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Действия мужчины попали на видео с регистратора.

"Полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения, по подозрению в нападении на авто, избиении людей и трощу авто", - написал Геращенко.

Между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель Volkswagen достал биту из багажника и начал крушить авто.

Пострадавшая сообщила в Facebook, что нападавший извинился перед ними. Однако она указала другое имя.

"Обидчик Евгений Менесенко связался с моей семьей. Полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принес каждому потерпевшему свои извинения, компенсировал материальный ущерб, который был причинен. По словам виновника, готов нести ответственность согласно законодательству Украины", - написала Екатерина Деряга в Facebook.

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Автор: Людмила Жерновская