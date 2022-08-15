Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрана мера пресечения.

Прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева совместно с работниками полиции в г. Киеве разоблачен и уведомлен о подозрении мошенник, который по поддельным документам пытался продать квартиру умершего мужчины (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что злоумышленники, несмотря на наличие наследников, решили завладеть квартирой умершего мужчины, которая расположена на ул. Нижнеюрковской в Подольском районе столицы.

Сначала преступники оформили право собственности на квартиру на подставное лицо, зарегистрировав ее на основании поддельного договора купли-продажи, якобы заключенного еще в 2009 году. После этого разместили на информационных ресурсах объявление о ее продаже за 35 тыс. долларов США.

При заключении сделки о продаже квартиры лицо, выдававшее себя за законного владельца, задержали. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

В рамках досудебного расследования устанавливаются другие лица, причастные к сделке. Для недопущения дальнейших незаконных действий на квартиру наложен арест.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры города Киева разоблачили двух человек, которые после смерти владельца продали по поддельным документам квартиру на ул. Ялтинской в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине оккупанты занимаются мошенничеством и ходят по домам украинцев.