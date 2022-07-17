Неизвестные лица под видом энергетиков, пытаются попасть в квартиры херсонцев.

На Херсонщине россияне занимаются мошенничеством и ходят по домам украинцев. Жителей временно оккупированных территорий предупреждают об опасности и призывают быть бдительными.

Об этом говорится в сообщении от АО "Херсоноблэнерго".

"Опять в социальных сетях, лица, которые не имеют никакого отношения к АО "Херсоноблэнерго" и поставку электрической энергии на территории Херсонской области, распространяют манипулятивные сообщения с призывом платить за электроэнергию на счета оккупационного предприятия. Подчеркиваем, это мошенничество!",- подчеркнули в пресс-службе.

Жителей Херсонщины предупреждают, что работники АО "Херсоноблэнерго" не осуществляют подворовый обход и не проводят снятие показателей электросчетчиков. А неизвестные лица, которые притворяются энергетиками и пытаются попасть в дома украинцев, на самом деле являются пособниками оккупационной власти.

"Любое сотрудничество с оккупационными властями будет иметь последствия - привлечение к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность согласно ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины", - добавили в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что стало известно, как на Херсонщине оккупанты пытаются уберечься от ударов ВСУ.

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