Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

В Вышгородском районе Киевской области возможно будут слышны взрывы из-за учений для саперов, местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает Вышгородская районная военная администрация.

"Уважаемые жители Вышгородского района, обращаем ваше внимание на то, что 10-12 августа на территории района будут проводиться учения для саперов, отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого в громадах района возможно слышны взрывы.

"Сохраняем спокойствие", – призвали в РВА.

В соцсетях и мессенджерах накануне сообщалось со ссылкой на очевидцев. что звуки взрывов 10 августа слышали в Киеве. По меньшей мере, прогремели четыре взрыва. Неофициально отмечалось о проведении учений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине остаются заминированными более 20 миллионов гектаров.

По данным спасателей, с начала полномасштабного вторжения РФ обезврежено почти 160 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 2 тысячи авиабомб. Очищена территория площадью более 64 тысяч гектаров.

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