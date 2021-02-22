Повреждение произошло на магистрали на улице Электриков.

В Киеве более 20 жилых домов, офисы и спортклуб «5-й элемент» остались без водоснабжения из-за аварии, которая произошла на трубопроводе на улице Электриков.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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"По состоянию на 09:45 22 февраля по ул. Электриков, 21 произошло повреждение магистрали диаметром 300 мм, из-за чего без водоснабжения остались дома по ул. Электриков - 23 жилых дома (пяти- и трехэтажные), офисы и спортклуб (5-й элемент)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители соответствующих служб вызваны на место для ликвидации аварии.

Направлена автоцистерна с водой, которая стоит по адресу: ул. Электриков, 26.

Кроме того, в «Киевводоканале» сообщили о завершении ремонтов коллектора диаметром 600 мм по ул. Петропавловская, 12.

Отмечается, что подрядной организацией был проложен участок новой канализационной сети и заменен канализационный колодец. На сегодня остается выполнить восстановление благоустройства, асфальтирования и переключение стоков на новую канализационную сеть.

Аварийная ситуация на коллекторе произошла 11 февраля, в результате чего на проезжей части образовался провал. Место аварии было оперативно локализовано, ремонтные работы происходили без ограничения водоснабжения и водоотведения потребителей.

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Автор: Инна Андалицкая