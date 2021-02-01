В Киеве девушка выпрыгнула из окна многоэтажки после ссоры с парнем.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают жителей дома и выясняют детали инцидента.
"Сегодня вечером в полицию Киева поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки, что на улице Орловской в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Днепре девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на прохожего
Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнула из окна пятого этажа.
Отмечается, что она является уроженкой города Ковель 2004 года рождения.
Девушку с многочисленными травмами доставили в больницу.
Уточняется, что правовая квалификация происшествия будет предоставлена после проверки.
Сейчас правоохранители выясняют детали инцидента.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- Перерезал вены и открыл в квартире газ: одессит пытался покончить с собой (фото)
- В Бердянске девушка повесилась на детской площадке
- В Одессе в одном из хостелов повесилась 19-летняя девушка
- Суицид в супермаркете: под Киевом мужчина зарезал себя ножом с витрины (видео 18+)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram