Ее с многочисленными травмами доставили в больницу.

В Киеве девушка выпрыгнула из окна многоэтажки после ссоры с парнем.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают жителей дома и выясняют детали инцидента.

"Сегодня вечером в полицию Киева поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки, что на улице Орловской в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

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Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнула из окна пятого этажа.

Отмечается, что она является уроженкой города Ковель 2004 года рождения.

Девушку с многочисленными травмами доставили в больницу.

Уточняется, что правовая квалификация происшествия будет предоставлена после проверки.

Сейчас правоохранители выясняют детали инцидента.

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Автор: Антонина Доломанжи