Тело погибшего нашли в его рабочем кабинете.

В Киеве работник Госрезерва совершил самоубийство канцелярским ножом в служебном кабинете.

Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспрессо.

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Как сообщается, сегодня утром работники ведомственной охраны комбината Государственного резерва в служебном кабинете администрации обнаружили мертвым менеджера. На шее у погибшего была резаная рана.

По данным источников Telegram-канала, на месте происшествия обнаружена предсмертная записка и канцелярский нож, которым пострадавший причинил себе повреждения.

Как сообщается, личность погибшего установлена. Мотивы содеянного устанавливают следователи.

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Автор: Екатерина Лиманская