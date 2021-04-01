В Киеве работник Госрезерва совершил самоубийство канцелярским ножом в служебном кабинете.
Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспрессо.
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Как сообщается, сегодня утром работники ведомственной охраны комбината Государственного резерва в служебном кабинете администрации обнаружили мертвым менеджера. На шее у погибшего была резаная рана.
По данным источников Telegram-канала, на месте происшествия обнаружена предсмертная записка и канцелярский нож, которым пострадавший причинил себе повреждения.
Как сообщается, личность погибшего установлена. Мотивы содеянного устанавливают следователи.
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