В трудовом рабстве находились семь человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса по всей территории Харьковской области.

В Харьковской области выявлен факт трудового рабства, в котором находились семь человек из незащищенных слоев населения.

Читайте такжеНа Херсонщине мужчина держал в рабстве 13 человек, но двоим удалось сбежать (фото)Как говорится в сообщении на сайте Нацполиции в Харьковской области, мужчина арендовал дом в селе Чернетчина Краснокутского района, подыскал лиц из социально незащищенных слоев населения - бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко - и алкозависимых лиц. После этого он поселил их в домовладении и эксплуатировал на принудительном труде на территории Харьковской области.

«С целью продуктивного функционирования "бизнеса", злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, готовке пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мужчина проводил с завербованными лицами так называемую воспитательную работу, чтобы убедить их, что они должны подчиняться правилам распорядка, выполнять работу как на территории дома, так и при выезде на принудительный труд на территории Харьковской области.

В сообщении отмечается, что 3 марта в ходе обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили семь человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубки леса. "Все они жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин", - говорится в сообщении.

Полицейские вместе с представителями Государственной экологической инспекции в Харьковской области совершили выезд на место незаконной порубки леса в село Шубы Богодуховского района, где провели замеры, установили масштабы нанесенного ущерба – обнаружили 192 ствола срубленных деревьев.

Также правоохранители обыскали помещение, где жили рабочие, которые непосредственно привлекались к незаконной вырубке леса. Следователи изъяли черновые записи о полученных злоумышленником доходах за эксплуатацию лиц, записи выхода лиц на работу и учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки, другие копии документов, удостоверяющих личности.

"Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их полные анкетные данные".

В настоящее время решается вопрос о сообщении 62-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми"). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Ирина Погорелая