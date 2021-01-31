В городе Измаил Одесской области полиция уличила 17-летнего подростка в жестоких издевательствах над животными. Юноша отрезал котам лапы и головы.
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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источник в полиции. Отмечается, что в начале декабря прошлого года в полицию поступил рапорт о том, что неизвестный издевается над животными.
В ходе следствия правоохранители выяснили, что к жестоким расправам над котами причастен юноша 2004 года рождения.
Подросток дал признательные показания, полиция также изъяла вещественное доказательство – нож. На данный момент подростка передали родителям.
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