Юноша дал признательные показания, его передали родителям.

В городе Измаил Одесской области полиция уличила 17-летнего подростка в жестоких издевательствах над животными. Юноша отрезал котам лапы и головы.

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источник в полиции. Отмечается, что в начале декабря прошлого года в полицию поступил рапорт о том, что неизвестный издевается над животными.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что к жестоким расправам над котами причастен юноша 2004 года рождения.

Подросток дал признательные показания, полиция также изъяла вещественное доказательство – нож. На данный момент подростка передали родителям.

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Автор: УНИАН