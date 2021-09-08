Анна Бурак несколько лет была сиделкой и волонтером в итальянском городке Валло ди Диана.

В международном аэропорту Каподичино (Неаполь) умерла украинка Анна Бурак, которая работала в Италии. После этого у нее украли все вещи и деньги, которые она имела с собой.

Об этом сообщил в Facebook итальянский общественный деятель Лука Абейте.

Инцидент произошел еще 3 сентября. 60-летняя женщина летела в Украину. Перед посадкой ей стало плохо. Прибывшие на помощь медики не смогли спасти женщину - она скончалась. После этого у нее пропали все ценные вещи.

"В суете спасения или после смерти все ее сбережения, которые она намеревалась привезти своей семье, таинственно исчезли", – рассказал Лука Абейте

Известно, что Бурак несколько лет была сиделкой и волонтером в итальянском городке Валло ди Диана.

Сейчас пропажей вещей украинки занимаются итальянские полицейские.

Читайте также"Бурак, пожалуйста": всплыли жуткие подробности гибели украинской модели в Турции (фото)

Другая смерть украинки в Неаполе

В конце августа женщина украинского происхождения при загадочных обстоятельствах покончила с жизнью в итальянском Неаполе.

Инцидент произошел в городской больнице Пеллегрини, где 34-летняя украинка находилась под наблюдением медиков.

Пациентка прыгнула с четвертого этажа окна палаты, выходившего на улицу Джованни Нинни, и умерла от полученных травм мгновенно.

Свидетели, в свою очередь, говорят, что к окну погибшая подошла внезапно - открыла его и выпрыгнула.

Автор: Денис Прядко