Пострадавший полицейский скончался на месте происшествия.

В Херсонской области поезд сбил патрульного полицейского Владислава Завистовского, которому было 22 года.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

"Предварительно, патрульный шел сегодня (30 ноября – Ред.) утром на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм он погиб на месте", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПодробности убийства молодого копа коллегой на Луганщине: СМИ узнали причинуРанее стало известно, что в Черниговской области 37-летнего полицейского подстрелили во время охоты, позже пострадавший умер в больнице.

На момент инцидента полицейский находился вне службы и был в гражданской одежде. На охоту коп поехал с тремя товарищами.

По предварительным сведениям, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

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Авторы: Наталья Хаджи, Екатерина Присяжнюк