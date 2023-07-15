Снаряд сдетонировал, а мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

В Херсоне мужчина пытался самостоятельно разобрать боеприпас и это закончилось для него трагически. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Вероятно, 59-летний мужчина распиливал снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения несовместимые с жизнью", - информирует Прокудин.

Глава Херсонской ОВА напомнил, что разминирование территорий - это работа профессионалов, которые знают, как безопасно решать такие ситуации. Поэтому в случае обнаружения каких-то взрывоопасных предметов необходимо обратиться к спасателям или полицейским.

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Минная опасность в Украине

Как сообщал УНИАН 11 июля, на Житомирщине мужчина подорвался на мине, проигнорировав предупреждение. Семья уехала на заминированную территорию к лесному массиву вблизи с. Рудни-Хочинской, Олевской общины, собирать чернику.

В полиции сообщили, что перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше.

На грунтовой дороге, уже на запрещенной территории, машина наткнулась на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель погиб на месте.

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