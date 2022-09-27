Сейчас российские захватчики мобилизуют не всех, а "частично".

На Луганщине оккупанты начали принудительную мобилизацию медиков. Но не всех, а некоторый список профессий.

Как написал в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас российские захватчики мобилизуют "частично".

"Частичная мобилизация – забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер. При призыве таких специалистов принимается во внимание опыт работы с травмами вследствие боевых действий. Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто закончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой "лнр". Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться до 60 лет, медсестры, фельдшеры – до 55", - написал он. Видео дня

Гайдай отметил, что это свидетельствует о том, что с резервом у врага на самом деле не все так хорошо, как говорят в российских СМИ.

Мобилизация в РФ: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России, – это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины-матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

По данным разведки Британии, Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

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