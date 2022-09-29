В Волчанске Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну пыточную оккупантов.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Так, на территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и пыточную для местных жителей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами.

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По свидетельствам очевидцев, в одной камере площадью примерно на 12 кв. м оккупанты удерживали от 20 до 40 человек.

В помещении также обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и тому подобное.

"Установлено, что в этом месте оккупанты нещадно били незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах пыточной с нечеловеческими условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того - кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву", - говорится в сообщении Нацполиции.

Сейчас на месте работают полицейские вместе с прокуратурой, собирая доказательства преступлений российских военных.

В частности, они устанавливают потерпевших, которых содержали в помещении этой пыточной-тюрьмы.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Пыточные на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских захватчиков.

В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября сообщалось, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных, в том числе 2 в Балаклее и 6 в Изюме.

Позже появилась информация об обнаружении таких пыточных в Казачьей Лопани, Купянске и в деревне Липцы.

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