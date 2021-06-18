В Богодуховском районе Харьковской области прохожий нашел тела двух подростков. Они утонули в водоеме.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что около 20:30 увидел в селе Колонтаев тела детей в воде.
На берегу нашли велосипеды ребят, одежду и мобильные телефоны.
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На телах подростков нет видимых признаков насильственной смерти.
Сведения о событии следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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