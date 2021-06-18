Мальчикам было всего 14 и 16 лет.

В Богодуховском районе Харьковской области прохожий нашел тела двух подростков. Они утонули в водоеме.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что около 20:30 увидел в селе Колонтаев тела детей в воде.

На берегу нашли велосипеды ребят, одежду и мобильные телефоны.

Читайте такжеВ Киеве полураздетый мужчина прыгнул с моста и попал на видеоПолицейские установили личности погибших. Ими оказались 14 и 16-летние местные жители.

На телах подростков нет видимых признаков насильственной смерти.

Сведения о событии следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Автор: Людмила Жерновская