В Харькове прорвало трубу в подвале дома, где располагаются ветклиника и зоомагазин.

В Харькове на ул. Амосова в результате порыва трубы зоомагазин залило кипятком. Многие животные погибли.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Харьков Life".

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"На Амосова, 17 прорвало трубы и кипятком залило зоомагазин. В результате происшествия погибли разные животные", - сказано в сообщении.

По данным "Суспільного", в подвале жилой многоэтажки, где произошло ЧП, располагаются зоомагазин и ветклиника.

"У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут ли они ... хомяки сварились, утонули", - рассказала владелица магазина.

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Автор: Екатерина Лиманская