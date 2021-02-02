В Харькове на ул. Амосова в результате порыва трубы зоомагазин залило кипятком. Многие животные погибли.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Харьков Life".
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"На Амосова, 17 прорвало трубы и кипятком залило зоомагазин. В результате происшествия погибли разные животные", - сказано в сообщении.
По данным "Суспільного", в подвале жилой многоэтажки, где произошло ЧП, располагаются зоомагазин и ветклиника.
"У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут ли они ... хомяки сварились, утонули", - рассказала владелица магазина.
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