Поврежден трактор для вывоза мусора.

В Харькове утром в четверг произошел взрыв на территории авторынка "Барабашово", который расположен на проспекте Юбилейном.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Уже известно, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Пострадавших нет.

"Информация зарегистрирована в Едином учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован