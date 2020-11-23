По словам очевидцев, водитель ехал на большой скорости и сбил пешехода.

В Харькове в результате ДТП пешеходу оторвало часть головы.

Об этом сообщает местное издание 057.ua.

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Как сообщается, смертельная авария произошла на проспекте Льва Ландау. Там под колесами легковушки погиб пешеход. По словам очевидцев, водитель ехал на большой скорости, а пешеход выбежал на проезжую часть.

"В полиции факт ДТП подтвердили, на место выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Город Х сообщает, что авария произошла на пешеходном переходе.

"Автомобиль Mercedes на литовских номерах сбил пешехода насмерть. От удара мужчине оторвало голову, она пробила лобовое стекло и осталась в салоне машины", - рассказали свидетели аварии.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

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Автор: Екатерина Лиманская