Два человека в больнице.

В Харькове в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу. Два человека получили ранения.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, все произошло сегодня днем на проспекте Архитектора Алешина в Индустриальном районе.

Читайте такжеНа Львовщине пенсионер погиб под колесами мусоровозаПолиция установила, что в очереди к буфету, который работает навынос, между гражданами возник конфликт. 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30-летнего и 39-летнего мужчин.

Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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Автор: Светлана Закелова