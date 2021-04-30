В Харькове в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу. Два человека получили ранения.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, все произошло сегодня днем на проспекте Архитектора Алешина в Индустриальном районе.
Читайте такжеНа Львовщине пенсионер погиб под колесами мусоровозаПолиция установила, что в очереди к буфету, который работает навынос, между гражданами возник конфликт. 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30-летнего и 39-летнего мужчин.
Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
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