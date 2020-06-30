В Харькове медики реанимировали женщину, которая едва не утонула

На момент прибытия бригады скорой помощи, пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти и медикам пришлось проводить реанимацию.

В Харькове в службу "103" поступил вызов, что в водоеме на улице Гарибальди тонет женщина.

Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи, пишет Вечерний Харьков.

Читайте такжеС начала лета на водоемах утонули более 30 детей

На момент прибытия бригады скорой помощи, пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти и медикам пришлось проводить реанимацию, благодаря которой жизнь женщины была спасена и ее госпитализировали в больницу.

По официальной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram