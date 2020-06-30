В Харькове медики реанимировали женщину, которая едва не утонула
13:28, 30 июня 2020Происшествия
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На момент прибытия бригады скорой помощи, пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти и медикам пришлось проводить реанимацию.
Харьковским медикам пришлось проводить реанимацию / фото УНИАН
В Харькове в службу "103" поступил вызов, что в водоеме на улице Гарибальди тонет женщина.
Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи, пишет Вечерний Харьков.
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На момент прибытия бригады скорой помощи, пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти и медикам пришлось проводить реанимацию, благодаря которой жизнь женщины была спасена и ее госпитализировали в больницу.
По официальной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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