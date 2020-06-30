цей матеріал доступний українською

В Харькове медики реанимировали женщину, которая едва не утонула

13:28, 30 июня 2020
Происшествия
131 0
Харьковским медикам пришлось проводить реанимацию / фото УНИАН

Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи, пишет Вечерний Харьков.

Читайте такжеС начала лета на водоемах утонули более 30 детей

На момент прибытия бригады скорой помощи, пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти и медикам пришлось проводить реанимацию, благодаря которой жизнь женщины была спасена и ее госпитализировали в больницу.

По официальной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter