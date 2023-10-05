Сегодня Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине, погиб 51 человек.

В Киеве задержан мужчина, который нарисовал флаги РФ на опорах линии электропередач и деревьях в парке в Харькове. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что сегодня, 5 октября, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что ночью на центральной аллее в парке в Индустриальном районе Харькова известный мужчина нарисовал российские флаги на опорах линии электропередач и деревьях.

В полиции сообщают, что мужчина скрылся с места происшествия и начал скрываться от сотрудников полиции.

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В ходе проведения оперативных мероприятий полиция установила причастность 33-летнего мужчины к совершению преступления. Работники уголовного розыска ГУНП в городе Киев установили, что мужчина скрывается в Киеве и был задержан.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины и сообщение ему о подозрении.

Сегодня Россия нанесла ракетный удар по Харьковщине

Как сообщал УНИАН, в то же время именно под этими российскими флагами сегодня на Харьковщине оккупанты убили 51 человека в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Враг ударил по магазину и кафе, где проходил поминальный обед.

В МВД сообщили, что там находилось около 60 человек. Семь человек получили тяжелые ранения, уже идентифицировано 29 тел погибших. Все остальные тела направлены в соответствующие медицинские и экспертные учреждения города Харькова.

Руководитель МВД Игорь Клименко отметил, что в селе Гроза проживало 330 жителей, то есть почти с каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде.

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