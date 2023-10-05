Президент назвал удар показательно жестоким российским преступлением и абсолютно сознательным терактом.

Российские террористические войска ударили по продуктовому магазину в Купянском районе Харьковской области. по состоянию на 17.15 уже известно о 50 погибших в результате вражеской атаки.

Глава государства Владимир Зеленский назвал удар показательно жестоким российским преступлением и абсолютно сознательным терактом.

"По состоянию на это время известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым...", - отметил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что российский террор надо остановить, а все, кто помогает России обходить санкции, - преступники.

"Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России лишь для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира", - добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина ответит террористам "абсолютно справедливо и мощно".

Впоследствии председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза - там было много гражданских людей.

По данным ОВА, сейчас из-под завалов достали тела 48 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.

"6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются", - добавил он.

Обновлено 16.05. По данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 16:00 известно о 49 погибших

"По данным следствия, 5 октября около 13:25 российские военные обстреляли с. Гроза Купянского района. Зафиксировано попадание в гражданский объект - сельское кафе-магазин. По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также 7 раненых", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обновлено 17.15. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что количество погибших в селе Гроза возросло до 50 человек. По предварительным выводам, по заведению ударили Искандером.

Российские ракетные атаки сегодня – что известно

Ранее сегодня россияне нанесли ракетный удар по больнице в Бериславе Херсонской области. в результате российского удара полностью уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренной помощи". Ранения получили 60-летний водитель "скорой" и 39-летний фельдшер.

Также утром россияне обстреляли Херсон, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека.

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