На месте трагедии работают 150 полицейских, отметил министр внутренних дел.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал подробности, которые сейчас известны о вражеском ударе по магазину и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

В эфире телемарафона он отметил, что вражеский удар произошел "в 13:24 по объекту критической инфраструктуры села Гроза Купянского района", он пришелся по объекту, который "представлял собой магазин, рядом кафе".

"В магазине находились местные жители. Также местные жители находились непосредственно в кафе, где проходили поминки за умершим односельчанином. Всего на территории этого объекта находилось около 60 человек... Семь человек получили тяжелые ранения, они все сейчас находятся на операционных столах. На данный момент мы идентифицировали 29 тел наших граждан, которые погибли. Все остальные тела, после такого большого взрыва, направлены в соответствующие медицинские и экспертные учреждения города Харькова", - сказал Клименко.

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Что касается масштабов разрушения, то по словам главы МВД, "полностью разбито здание кафе и магазина". "Когда мы говорим о тех гражданах, которые получили тяжелые ранения, они находились непосредственно не в середине этого кафе и магазина, а находились на расстоянии 50 и более метров. Поэтому они осколками получили такие тяжелые ранения, и врачи борются за их жизни", - добавил Клименко.

Министр внутренних дел проинформировал, что в настоящее время на месте происшествия работает 150 полицейских, 75 работников службы чрезвычайных ситуаций и 60 медиков.

"Хочу отметить, что в селе Гроза проживало 330 жителей. Как раз из каждой семьи, из каждого двора, один человек присутствовал на этом поминальном обеде. Поэтому такая ужасная трагедия для населенного пункта, для Украины. Это очередное ужасное военное преступление россиян, за которое они должны понести ответственность", - подчеркнул Клименко.

Также он отметил, что специалисты сейчас исследуют, каким конкретно типом оружия российские оккупанты нанесли удар. "Пока еще не известно, работают специалисты. Однозначно могу сказать, что это была достаточно тяжелая ракета или, возможно, это была управляемая авиационная ракета и бомба, или это фугасная бомба. На данный момент, мы будем устанавливать с помощью экспертов именно тип вооружения, и из чего этот заряд был выпущен", - акцентировал Клименко.

Кроме того, сейчас на месте удара работают руководители полиции, ГСЧС, сотрудники СБУ, которые изучают ситуацию и устанавливают возможную причастность "граждан, которые могли бы навести на этот объект врага", потому что попадание было очень точным. "Это не настолько большое помещение, чтобы так точно в него попасть. Поэтому, есть подозрения у Службы безопасности и полиции, что действительно этот вариант мы также должны проверить обязательно", - пояснил Клименко.

Позже Клименко написал в Telegram, что количество жертв возросло до 51 человека. "Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых. Разбор завалов продолжается", - поделился он.

Три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены днями траура.

Харьковская область оказалась под ударом РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 октября российские захватчики ударили ракетой по магазину в Купянском районе Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар показательно жестоким российским преступлением и абсолютно сознательным терактом. Сначала сообщалось об около 50 жертвах. Раненым оказывают помощь.

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