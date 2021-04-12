В Днепре правоохранители разоблачили мощную нарколабораторию, которая занимались промышленным производством и массовым сбытом психотропного вещества.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева, общими силами прокуратуры и полиции задержаны 8 участников межрегиональной преступной группы.
Отмечается, что спецоперация проводилась в чотирььох регионах Украины, в частности в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.
Согласно материалам следствия, участники преступной группы на базе промышленного предприятия в г. Днепр организовали лабораторию по изготовлению психотропного вещества «амфетамин», а также занимались его массовым сбытом через Telegram канал и интернет-магазин «klanamfa» по всей территории Украины.
По оперативным данным, ежемесячно преступная группа производила и сбывала от 250 до 300 кг амфетамина. Оплата за «товар» осуществлялась с помощью криптовалюты, которую в дальнейшем переводили в наличные.
Во время обысков по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, а также в помещении нарколаборатории изъята рекордная партия амфетамина общим весом около 120 кг, свыше 1 тонны прекурсоров, промышленное оборудование, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы. Также изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи о количестве сбытых наркотиков и расчеты в биткоинах.
Одновременно правоохранители прекратили деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.
По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 млн грн.
В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 8 человек, которым готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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