В Днепре Porsche Cayenne сбил двух человек на пешеходном переходе.
Читайте такжеВ Запорожье пенсионерка провалилась под плитку на входе в областную больницу (фото)Как сообщает "Информатор", авария произошла сегодня, в воскресенье, 16 мая, около 14:30 в Сечевом переулке.
По предварительной информации полиции, водитель ехал на большой скорости со стороны улицы Курчатова. В то же время по пешеходному переходу шли мужчина и женщина. Водитель наехал на них, а после этого зацепил еще две машины: Kia и "Газель".
Патрульные говорят, что, вероятно, мужчина пьян, поскольку от него слышен запах перегара.
На место приехали несколько машин полиции и "скорая". Пострадавших людей отвезли в больницу.
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