Автомобиль купили за 1,5 миллиона долларов.

В сети появилось видео, как сотрудники службы доставки уронили гиперкар Ferrari SF90 Stradale желтого цвета, который считается самой дорогой моделью из всех автомобилей итальянского бренда.

Соответствующий ролик у себя в Instagram опубликовал блогер и инвестор Бав Маджития.

"Представьте себе сценарий… Заказал новый Ferrari, ждал несколько месяцев, и вам сказали, что доставка будет сегодня, а потом произойдет вот это, когда доставят! Как вы думаете, он поврежден?" – задался вопросом блогер.

На видео запечатлен момент падения гиперкара во время разгрузки.

Судя по всему, у работников доставки произошли проблемы с механизмом погрузчика.

По информации Carscoops, автомобиль доставили топ-менеджеру медицинской компании, он обошелся ему в 1,5 миллиона долларов.

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Автор: Катерина Шварц