Ему придется выплатить штраф.

В Днепре полицейские вводили план "Перехват" из-за пьяного мужчины, который забыл, где припарковал свой автомобиль.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Инцидент произошел 10 января. Мужчина сообщил в полицию, что припарковал автомобиль Honda на улице Старокозацкой и отлучился по делам. Когда он вернулся, то не нашел машину на прежнем месте.

Правоохранители ввели план "Перехват", чтобы задержать угонщика автомобиля.

Читайте такжеВ Одесской области шестиклассник "заминировал" магазин"Оказалось, что все гораздо прозаичней и причин для таких мер не было: мужчина был пьян и просто забыл, где оставил авто. На него составили протокол за ложный вызов", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Китае более 80 страусов сбежали с фермы и устроили забег по улицам.

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