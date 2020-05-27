В центре Киева провалился под землю трактор коммунальщиков (фото)
14:42, 27 мая 2020Происшествия
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По словам пользователей Facebook, трактор принадлежит "Киевводоканалу".
Столичный трактор ушел под землю / Facebook, Киев оперативный
На улице Предславинской в Печерском районе Киева провалился под асфальт трактор.
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Фото с места событий опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный». На снимке можно видеть, что беспомощный трактор со всех сторон обступили коммунальщики.
В комментариях к фото пользователи утверждают, что трактор принадлежит «Киевводоканалу», и должен был вскрывать асфальт для проведения аварийных работ.
Ранее на Воздухофлотском проспекте в Киеве прорвало трубу, в результате чего образовался «фонтан» высотой в 30 метров.
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