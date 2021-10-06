Местные жители подозревают поджог.

В Балаклее произошел масштабный пожар на открытой территории. Спасателям удалось локализовать пламя, продолжается ликвидация пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:27. Отмечается, что загорелся камыш.

"К месту происшествия было направлено 3 отделения Службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделение воинской части. На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 га. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты", – информирует ГСЧС области.

В 14:20 огонь локализировали. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Угрозы распространения пламени нет.

Как пишут в местных Telegram, камыш, вероятнее всего, подожгли. По словам очевидцев, пламя почти добралось до жилых домов, у некоторых из-за температуры буквально "плавились балконы".

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Автор: Яна Ставская