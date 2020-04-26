Арсенал в Балаклее взорвали намеренно и военные могли об этом знать - ВСК (фото)

Как утверждается, у ВСК есть основания предполагать, что военнослужащие арсенала знали о минировании.

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области в 2017 году установила, что это было намеренное минирование и подрыв.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на странице в Facebook.

Он отметил, что по просьбе ВСК Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса провел экспертизу, результаты которой показали, что в землю была заложена взрывчатка.

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"Ее результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия". Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограммов взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти", - написал Арахамия.

Арахамия также заявил о фальсификации материалов уголовного производства, поскольку ВСК установила расхождения между версией группы следователей и реальными обстоятельствами дела, также о том, что у ВСК есть основания предполагать, что военнослужащие арсенала знали о минировании.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - отметил Арахамия и анонсировал расширенный брифинг по этому поводу 27 апреля.

Как сообщал УНИАН в пятницу, 24 апреля, Временная следственная комиссия Верховной Рады, расследовавшая обстоятельства взрыва военного арсенала в Балаклее Харьковской области, считает, что взрыв склада был вызван умышленным подрывом места открытого хранения боеприпасов.